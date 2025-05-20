В Подмосковье увеличат количество платных парковок

Платные парковки появятся в Люберцах, Дзержинском, Красногорске и Подольске. Новые правила начнут действовать поэтапно с 20 мая. Эти меры направлены на улучшение транспортной ситуации в вышеназванных городах.

С конца мая платить за стоянку придется в еще в четырех городах региона

Минтранс Московской области сообщил, что в четырех муниципалитетах появится более 700 платных парковочных мест, включая специальные зоны для инвалидов. В Люберцах новые стоянки организуют на пяти улицах, в Дзержинском — на одной, а в Красногорске и Подольске — на нескольких магистралях.

Стоимость парковки для легковых автомобилей составит 40-50 рублей в час, при этом в Подольске впервые введут дифференцированный тариф в зависимости от времени суток. Ночью, в воскресенье и праздничные дни парковка будет бесплатной. Многодетные семьи смогут оформить льготное разрешение для бесплатной стоянки.

Нарушителей новых правил ждет штраф в 2500 рублей. Власти региона сообщают, что за соблюдением режима платных парковок будут осуществлять строгий контроль при помощи камер и инспекторов. Собранные средства направят на благоустройство городских территорий.

На сегодняшний день платные парковки уже действуют в 11 городах Подмосковья. Расширение системы призвано сократить количество хаотичных стоянок и упорядочить движение в наиболее загруженных районах.