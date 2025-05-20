Центр Москвы закроют для автомобилистов 24 мая

В ближайшую субботу, 24 мая, в столице временно перекроют движение автотранспорта на Садовом кольце, нескольких центральных улицах и набережных. Водителям из Первопрестольной придется сменить привычные маршруты.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил московский Дептранс. На участках ограничений запретят парковку с первой минуты наступившей субботы и вплоть до окончания всех мероприятий.

В разные часы не удастся проехать по Москворецкой улице, Варварке, ожидаются затруднения на Малом Москворецком мосту. Кроме того, не стоит ехать на машине через Пречистенскую, Москворецкую и Кремлевскую набережную.

Но и это еще не все: автомобилистам будут недоступны Крымский проезд, Смоленская, Мытная и Житная улицы, как и Большая Ордынка вкупе с Большой Полянкой.

На Садовом кольце ограничения введут от 20-го дома по Валовой улице до 15-го на Новинском бульваре. То же самое случится на дублере его внешней стороны. Речь идет об участке от Нового Арбата до Смоленской площади. Аналогичная ситуация будет на съездах с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара.