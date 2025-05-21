В Москве расширят зону платной парковки с динамическим тарифом

Динамический тариф на парковку заработает еще на 58 улицах Москвы, что значительно расширит зону действия относительно новой схемы ценообразования. Система, запущенная в ноябре прошлого года на пяти участках в центре, по мнению властей, доказала свою эффективность в вопросе регулирования транспортного потока.

Суть динамического ценообразования заключается в изменении стоимости парковки в зависимости от прогнозируемой загруженности. В периоды низкого спроса прайс может снижаться вплоть до нуля, высокого — подниматься максимум до 800 рублей. Такой подход к ценообразованию призван стимулировать водителей рациональнее планировать поездки и направлен на сокращение времени поиска свободных мест.

Как сообщает Департамент транспорта Москвы, параллельно с расширением зоны динамического тарифа 20 июня также стартует первый в 2025 году этап увеличения территории резидентских парковок. Проживающие в новых районах столицы смогут оставлять автомобили у дома с приоритетным правом на места, если оформят соответствующее разрешение. Следующие этапы запланированы на середину августа и начало октября — после согласования с муниципальными депутатами.

Власти отмечают, что все изменения направлены на повышение доступности парковочного пространства для жителей и оптимизацию транспортной ситуации в городе. Подробная информация о новых тарифных зонах и резидентных парковках доступна на Едином транспортном портале Москвы.