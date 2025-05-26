В Москве упростили правила установки дворовых шлагбаумов

Власти Москвы упростили процедуру монтажа шлагбаумов во дворах жилых домов. Раньше жильцам приходилось самостоятельно организовывать голосование, разрабатывать проект и собирать средства. Теперь основную часть работ, включая согласования и установку, берет на себя город.

Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале сообщил, что теперь достаточно подать заявку через Единый транспортный портал, после чего власти проверят возможность монтажа и установки шлагбаума, а также подготовят схему размещения. Далее управляющая компания проведет голосование среди собственников через приложение «Электронный дом».

Если большинство поддержит инициативу, «Московский паркинг» согласует размещение, а городские службы бесплатно установят шлагбаум. И жителям не придется за это платить — только за обслуживание через 12 месяцев. Управлять дворовыми шлагбаумами они смогут через приложения «Парковки России» и «Электронный дом».

Аналогичные изменения планируют и в других городах — например, в Санкт-Петербурге, где сейчас также обсуждается упрощение процедуры.

Новый метод коммуникации с властями позиционируется как более простой для горожан, однако возникает вопрос, как быть тем, кто не пользуется Интернетом и подобными сервисами. И смогут ли они после установки шлагбаума попасть в свой же двор.