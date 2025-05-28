В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за спортивных мероприятий

Дептранс Москвы сообщил, что 31 мая с 3:00 до 13:00 закроют проезд по Новой и Старой площадям. А с 07:00 до 13:00 — по Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, Китайгородскому проезду, Большому и Малому Устьинских мостах, Садовнической и Болотной улицах, а также по Фалеевскому переулку.

Кроме того, с 3:00 и до 18:00 для автомобилистов будут недоступны Большой Москворецкий мост, Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, а также Васильевский Спуск. До окончания мероприятия парковка на всех затронутых участках также запрещена.

На следующий день, 1 июня, перекроют западную часть города. С 7:00 до 15:45 не будет движения на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы (но не в обратную сторону), в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала, на съезде на Северо-Западную хорду с Островной улицы, а также на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники. При этом на последнем участке с начала дня и до окончания мероприятия нельзя будет припарковать автомобиль.