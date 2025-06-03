Юрлица стали реже нарушать правила парковки в Москве после повышения штрафов

Такие цифры приводит «КоммерсантЪ». Как отмечают в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), до повышения штрафов примерно каждое пятое постановление за неоплату парковки в столице выписывалось на организации. Однако после ужесточения наказаний ситуация резко изменилась: компании стали ответственнее подходить к соблюдению правил.
В ведомстве подчеркнули, что новые меры доказали свою эффективность: помимо того, что водители корпоративного транспорта теперь чаще соблюдают правила, усиление контроля и повышение штрафов позволило разгрузить парковки у таких объектов, как школы и больницы, где раньше возникало больше всего проблем.