Нарушения правил парковки у зарядных станций в Москве сократились почти вдвое

Несмотря на то, что парковки у зарядных станций оборудованы знаками «Остановка запрещена», и занимать их могут только те, кто передвигается на электромобилях и гибридах, некоторые водители все равно оставляют свои машины с ДВС в таких местах, что мешает владельцам экологичного транспорта получать доступ к объектам инфраструктуры. За это предусмотрен штраф в размере 4500 рублей, однако пугает он, похоже, не всех.
Как подчеркнул Максим Ликсутов, развитие удобства сети зарядных станций остается приоритетной задачей городских властей. Он попросил водителей электромобилей освобождать места в течение 15 минут после завершения зарядки, чтобы другие также могли оперативно воспользоваться терминалом.
Департамент транспорта Москвы также напомнил, что если кто-то обнаружит автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на парковке у зарядной станции, то об этом следует сообщать в МАДИ.