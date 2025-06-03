Нарушения правил парковки у зарядных станций в Москве сократились почти вдвое

По данным Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), за последние пять месяцев число нарушений, связанных с парковкой на местах для электромобилей, снизилось на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на то, что парковки у зарядных станций оборудованы знаками «Остановка запрещена», и занимать их могут только те, кто передвигается на электромобилях и гибридах, некоторые водители все равно оставляют свои машины с ДВС в таких местах, что мешает владельцам экологичного транспорта получать доступ к объектам инфраструктуры. За это предусмотрен штраф в размере 4500 рублей, однако пугает он, похоже, не всех.

Как подчеркнул Максим Ликсутов, развитие удобства сети зарядных станций остается приоритетной задачей городских властей. Он попросил водителей электромобилей освобождать места в течение 15 минут после завершения зарядки, чтобы другие также могли оперативно воспользоваться терминалом.

Департамент транспорта Москвы также напомнил, что если кто-то обнаружит автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на парковке у зарядной станции, то об этом следует сообщать в МАДИ.