Парковочные места в Москве дорожают вдвое быстрее квартир

За последний год средняя стоимость квартиры в Москве увеличилась на 21%, достигнув 25,5 млн руб. В то же время цены на парковочные места выросли на 39%, поднявшись до 3,2 млн руб. за одно машино-место.

При этом спрос на них сокращается в семь раз интенсивнее

«РБК», ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro, сообщает, что фиксируется резкий рост цен на машино-места в столичных новостройках на фоне столь же резкого снижения покупательской активности. Инфляция в этом сегменте оказалась почти вдвое выше, чем на рынке жилья.

За год средняя цена квартиры в столице выросла на 21%. Год назад она составляла 21,1 млн рублей, а сейчас 25,5 млн рублей за объект. Стоимость машино-мест за тот же период подскочила на 39%. Если раньше парковка в новостройке обошлась бы в 2,3 млн рублей, то теперь за нее просят 3,2 млн рублей.

Эксперты связывают такую разницу с тем, что парковочные места не относятся к обязательным покупкам, и в условиях дорогой ипотеки инвесторы и потребители исключают их из опций в первую очередь.

В целом рынок демонстрирует парадоксальную динамику: несмотря на резкое снижение интереса со стороны покупателей, цены продолжают расти. Застройщикам приходится компенсировать спрос за счет повышения стоимости и благодаря этому разрыв между ценовой и потребительской активностью остается одним из самых заметных на рынке недвижимости Москвы.