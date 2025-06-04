На МКАД заменят почти миллион квадратных метров асфальта

Московские власти сообщили, что в число ключевых участков МКАД, запланированных к обновлению, входят развязка у Варшавского шоссе, отрезок внешней стороны кольца между 10-м и 13-м километрами, а также фрагмент с 92-го по 95-й километр.
Как пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков, в рамках ежегодного обновления дорожного полотна в 2025 основное внимание уделят именно МКАД, где износ покрытия особенно заметен из-за высокой нагрузки.
Основная проблема, с которой сталкиваются дорожные службы — колейность, возникающая из-за интенсивного движения. Она не только снижает комфорт при езде, но и может создавать аварийные ситуации. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы постараются вести преимущественно в ночные часы, когда поток машин не такой высокий.
Технология ремонта включает несколько этапов: старый асфальт удалят фрезерованием, после чего приведут в порядок инженерные коммуникации, и только после этого уложат новое покрытие и нанесут разметку. Такой подход позволяет продлить срок службы дорожного полотна и обеспечить его устойчивость к нагрузкам.