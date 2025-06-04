На МКАД заменят почти миллион квадратных метров асфальта

В столице стартует масштабная программа обновления дорожного покрытия на Московской кольцевой автодороге. Власти планируют заменить асфальт на 25 участках. Это станет частью ремонтных работ, проводимых ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

Работы на кольцевой будут вести ночью, чтобы не мешать движению

Московские власти сообщили, что в число ключевых участков МКАД, запланированных к обновлению, входят развязка у Варшавского шоссе, отрезок внешней стороны кольца между 10-м и 13-м километрами, а также фрагмент с 92-го по 95-й километр.

Как пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков, в рамках ежегодного обновления дорожного полотна в 2025 основное внимание уделят именно МКАД, где износ покрытия особенно заметен из-за высокой нагрузки.

Основная проблема, с которой сталкиваются дорожные службы — колейность, возникающая из-за интенсивного движения. Она не только снижает комфорт при езде, но и может создавать аварийные ситуации. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы постараются вести преимущественно в ночные часы, когда поток машин не такой высокий.

Технология ремонта включает несколько этапов: старый асфальт удалят фрезерованием, после чего приведут в порядок инженерные коммуникации, и только после этого уложат новое покрытие и нанесут разметку. Такой подход позволяет продлить срок службы дорожного полотна и обеспечить его устойчивость к нагрузкам.