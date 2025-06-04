В Москве временно ограничат движение транспорта из-за городских мероприятий

5 и 6 июня в Москве пройдут масштабные городские мероприятия, в связи с чем будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Основные изменения коснутся Центрального, Западного и Северо-Восточного округов.

ЦОДД в своем телеграм-канале сообщает, что с 23:00 5 июня и до 11:00 6 июня будет полностью закрыт проезд по улице Дурова. А с 00:01 до 11:00 6 июня — по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Большой Татарской, а также по Капельскому, Выползову и Старому Толмачевскому переулкам.

С 00:01 6 июня и по 12:00 ограничат движение на Минской улице в сторону Кутузовского проспекта, на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр, а также на съездах к перехватывающей парковке на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы.

В СВАО с 04:00 до 11:00 перекроют участки улиц Хачатуряна (от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе и до дома 12к2 по улице Хачатуряна) и Каргопольской. Позже, с 05:00 до 08:00, ограничения затронут отрезок Хачатуряна от дома 12к2 в и до Отрадной улицы. На Проспекте Мира с 06:00 до 11:00 будет закрыта одна полоса движения в сторону центра от Капельского переулка до дома 41с2.

ЦОДД рекомендует водителям заранее планировать маршруты, учитывая изменения в организации дорожного движения.