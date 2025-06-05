В центре Москвы временно ограничат движение по нескольким бульварам

В ближайшие выходные в центре столицы изменится схема движения транспорта, а потому водителям стоит заранее планировать маршруты, чтобы избежать неудобств. С полуночи 8 июня до пяти утра 9 июня будет закрыто движение по внутренней стороне нескольких бульваров.

ЦОДД сообщает, что ограничения затронут Гоголевский бульвар на участке от улицы Волхонка до Знаменки, а также Никитский — от дома 12 по Новинскому бульвару до Большой Никитской улицы. Тверской бульвар окажется недоступным для проезда от Большой Никитской до Тверской улицы.

Ограничения также коснутся и Страстного бульвара — перекрытие начнется от Нарышкинского проезда и завершится у Петровки. А на Петровском бульваре движение остановят уже от Петровки и до Крапивенского переулка. Рождественский бульвар закроют от Рождественки до Большой Лубянки, а Сретенский — от той же Лубянки до Фролова переулка. На Чистопрудном бульваре перекрытие распространится от Мясницкой улицы до дома 12, корпус 2.

Кроме того, уже 7 июня с полуночи и до конца мероприятия на всех указанных участках запретят парковаться.