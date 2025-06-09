Названы регионы России с самым доступным бензином

Рейтинг возглавляют Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), а Ингушетия и Чечня оказались в конце списка. Результаты основаны на расчетах по объему 92-го бензина, который на свои среднемесячные зарплаты могут себе позволить жители регионов нашей страны.

Эксперты оценили ситуацию в стране в начале года

Ссылаясь на собственное исследование, РИА Новости пишут, что средний уровень по России составляет 1385 л в месяц, а население ЯНАО способно купить около 2653 л бензина — больше, чем жители всех остальных субъектов России. Первопрестольная немного отстает, в ее случае речь идет о 2506 л. Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ благодаря показателю в 2425 л.

В таких регионах, как Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Магаданская и Сахалинская области, плюс северная столица, Мурманская область, Камчатский край, Подмосковье и Якутия, водители могут приобрести более 1,5 тыс. л бензина в месяц.

В других четырех десятках субъектов автомобилистам хватит денег уже на 1 тыс. — 1,5 тыс. л горючего. Кстати, количество подобных регионов выросло, если проводить параллель с декабрем прошлого года.

Из-за низких зарплат в конец перечня попали Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Дагестан и Чечня с Ингушетией. Тамошним водителям придется довольствоваться максимум 750 л бензина в месяц.

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