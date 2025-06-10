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В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за концерта ко Дню России

Временные изменения коснутся нескольких центральных улиц

11 июня в столице пройдут масштабные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. В связи с этим ЦОДД введет временные ограничения движения транспорта в центральной части Москвы.

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Автор
Александр Проневский

Изображение В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за концерта ко Дню России

Московские власти сообщают, что с 07:00 до 23:00 будет перекрыт проезд по улице Ильинка на участке от Новой и до Красной площади, а также по улице Варварке — от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Дополнительно закроют для автомобилей участок между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади.

Парковка в ряде мест также окажется под запретом: на Фрунзенской набережной ограничения начнут действовать с 00:01 10 июня, а на Ильинке и Варварке — с 00:01 11 июня. Оставлять там транспортные средства нельзя будет до окончания мероприятий.

ЦОДД традиционно порекомендовал горожанам учитывать временные изменения при планировании поездок. Водителям стоит заранее продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек.

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