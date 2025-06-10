В Москве станет меньше «пробок» на ТТК благодаря новой разметке

Уже семь лет столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разрабатывает комплексную программу переразметки Третьего транспортного кольца (ТТК). В результате трафик должен ускориться на 15-25%.

Об этом сообщает Дептранс Москвы, ссылаясь на заммэра Первопрестольной по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. По его словам, переразметку оставшихся участков ТТК должны закончить в течение ближайшей пары лет, что обеспечит автомобилистам удобство и безопасность движения, а также минимизирует пробки.

Когда проект доведут до финала, перед Ленинградским проспектом на внешней стороне одной из ключевых городских магистралей появится еще одна полоса движения. Кроме того, можно рассчитывать на дополнительный ряд перед Звенигородским шоссе. Также трафик разделят в районе Зиловского бульвара.

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