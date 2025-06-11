В Санкт-Петербурге водителей просят отказаться от поездок на авто на время ПМЭФ

В дни проведения Петербургского международного экономического форума жителям города рекомендовано сократить использование личных автомобилей. Эта мера направлена на снижение нагрузки на дорожную инфраструктуру и обеспечение бесперебойного движения для участников мероприятия.

ТАСС, ссылаясь на сообщение Комитета по транспорту Санкт‑Петербурга, передает, что ограничения коснутся прежде всего центральных районов и основных магистралей культурной столицы. Альтернативой для горожан станет общественный транспорт, который в этот период будет работать в усиленном режиме.

ПМЭФ будет проходить с 18 по 21 июня. Власти рассчитывают, что временный отказ от личного транспорта на это время поможет избежать пробок и обеспечит комфортное перемещение как для гостей форума, так и для самих петербуржцев.

Кстати говоря, на ПМЭФе состоится и несколько любопытных автомобильных премьер — от АВТОВАЗа. В частности, волжане презентуют публике кроссовер с кодовым названием B+ Cross, который пополнит модельный ряд LADA.