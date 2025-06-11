Ремонт трассы М-4 «Дон» поставят на паузу из-за наплыва автотуристов

На трассе М-4 «Дон» ремонтные работы приостановят уже совсем скоро. Это произойдет в конце недели — в воскресенье, 15 июня.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкомпании «Автодор». Уточняется, что из-за сезонного увеличения трафика на юге страны пауза с ремонтом продлится до середины сентября.

В процессе реконструкции участка М-4 «Дон» в Ростовской области автомобилистам выделят нужное количество полос движения в каждом направлении. Таким образом туристам и прочим любителям автомобильных путешествий обеспечат свободный проезд.

Сначала появятся дополнительные полосы, после чего движение пустят по ним. Затем строители займутся восстановлением предыдущих. Все эти мероприятия находятся под неусыпным контролем.