Глава Росстандарта рассказал, как в России проверяют качество топлива на АЗС

Контроль за топливным рынком в России осуществляется постоянно. За последние десять лет Росстандарт проверил свыше 10 тысяч заправок — это четверть от общего числа по стране. Однако все еще остаются нерешенные проблемы — такие, как, например, мобильные АЗС, работающие вне правового поля.

Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС рассказал, что за последние десять лет ситуация с контрафактным и не соответствующим стандартам топливом в России значительно улучшилась. Если в 2015-м некачественное горючее продавали более 20% АЗС, прошедших проверки, то сейчас этот показатель не превышает 4%.

Контроль за топливным рынком ведется точечно — проверки проводятся в первую очередь там, где есть риски нарушений. Так, в 2023 году рейды прошли в Кабардино-Балкарии, Крыму и Дагестане. При этом внимание уделяется не только мониторингу, но и работе с нормативной базой. Например, введение стандартов для топливораздаточных колонок резко сократило случаи недолива.

Другим важным шагом стало внедрение экспресс-метода проверки содержания серы в бензине. Эта технология позволяет быстро выявлять некачественное топливо, что делает контроль более эффективным. Благодаря таким мерам рынок постепенно избавляется от контрафакта, но появляются другие проблемы.

Одним из главных вызовов на текущий момент являются мобильные АЗС, деятельность которых пока регулируется слабо. Для решения этой проблемы разрабатываются поправки в законодательство. Работа ведется совместно с несколькими ведомствами, чтобы исключить «серые» схемы в этом сегменте.