МЧС установило новые нормы пожарной безопасности для парковок электромобилей

МЧС России разработало новые требования к пожарной безопасности для мест парковки и зарядки электротранспорта. При их создании учитывался как международный опыт, так и предложения отраслевых организаций.

О том, что разработан свод правил, регулирующих нормы пожарной безопасности на парковках для электрокаров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства. Инициатива направлена на создание безопасных условий для дальнейшего развития «зеленого» транспорта в России. Внедрение новых норм поможет снизить потенциальные угрозы, связанные с зарядкой и хранением электромобилей, оно проходило с учетом частых проблем, возникающих при создании необходимой инфраструктуры.

Основное внимание уделено предотвращению распространения огня. Поскольку электромобили часто располагаются близко друг к другу, а их тушение требует особых мер, в правилах предусмотрены противопожарные барьеры.

Новые нормы прошли обсуждение с Минстроем, правительством Москвы и проектными организациями. Также их рассматривали на профильных конференциях МЧС, что позволило учесть различные аспекты безопасности.

Сейчас документ находится на согласовании в технических комитетах по стандартизации. После завершения этой процедуры свод правил вступит в силу.