Некоторые федеральные трассы в России останутся без мобильного интернета

Часть российских федеральных трасс не получит скоростного мобильного интернета из-за отсутствия системы электроснабжения. Власти планируют освободить операторов от обязательств по покрытию таких участков в ряде регионов.

Но проблему могут решить после 2030 года

«Известия» рассказали, что согласно данным Госкомиссии по радиочастотам, проблема затрагивает более 1600 км федеральных автодорог, в частности участки в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областях. Всего лишь 10% от трасс имеют инфраструктуру, необходимую для развертывания LTE-сетей.

По этой причине они останутся без покрытия, так как проведение на них мобильной связи является экономически нецелесообразным. Низкий трафик и высокие затраты на установку базовых станций делают такие проекты непривлекательными для инвестиций.

Отсутствие электроснабжения — ключевая проблема для развития связи на этих участках. Альтернативные решения — такие, как генераторы — требуют постоянных затрат на топливо и обслуживание, что усложняет их применение.

Власти рассматривают более реалистичный подход, сосредоточившись на участках с уже существующей энергетической инфраструктурой. В перспективе проблемные трассы могут быть обеспечены интернетом через низкоорбитальные спутники, но это станет возможным не раньше 2030-х годов.