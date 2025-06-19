Строительство второй кольцевой дороги вокруг Петербурга начнется до 2030 года

Новая трасса федерального значения пройдет по территории Ленинградской области. КАД-2 соединит Широтную магистраль и трассу М-11, что позволит перенаправить транзитный поток из Карелии и Мурманской области. Это снизит нагрузку на городские дороги и улучшит транспортную ситуацию в регионе.

РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщают, что работы по возведению второй кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга могут стартовать в период с 2027 по 2030 год. Проект, разрабатываемый госкомпанией «Автодор», находится на стадии подготовки технического задания.

Протяженность будущей магистрали составит 348 километров, из которых 112 километров построят с нуля в два этапа. Первый приоритетный участок пройдет от М-11 «Нева» до дороги в районе Кузьмолово. Реализация проекта не только разгрузит существующие магистрали, но и поспособствует развитию прилегающих территорий.

Создание КАД-2 ускорит формирование новых промышленных и логистических центров в агломерации. Кроме того, новая трасса позволит укрепить экономические связи между Петербургом и Ленобластью, обеспечив более эффективное движение грузов и пассажиров.

Работа над проектом строительства второй кольцевой автодороги началась в 2021 году после соответствующего поручения президента.