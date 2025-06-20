Москва расширяет зону платных парковок

С 20 июня в Москве вводится платная парковка еще на 129 улицах. Тарифы составят от 40 до 380 рублей в час, при этом в некоторых районах впервые будет внедрено так называемое динамическое ценообразование, зависящее от загрузки парковочных мест.

«Коммерсантъ», ссылаясь на данные Департамента транспорта Москвы, сообщил, что изменения коснутся жителей Ломоносовского района, «Хамовников», «Аэропорта», «Бибирево» и «Южного Чертаново». Власти объясняют расширение необходимостью регулирования парковочного пространства и снижения загрузки улично-дорожной сети.

Так, в районе «Хамовники» вводится платная парковка на участке Комсомольского проспекта — от ТТК до Лужнецкой набережной — и на улице Лужники. Тариф составит 150 рублей в час в дневные часы и 60 рублей с 21:00 до 8:00.

На некоторых участках оплата парковки обойдется в 40 рублей за час. На севере столицы ими станут улицы Пришвина и Свободы, на юге — улицы Академика Янгеля и Россошанской, а в центре — Загородное шоссе. Также в их число войдет часть Ломоносовского проспекта (от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова) и на всем протяжении Ленинского проспекта — от ТТК до МКАД.

А с 15 августа в Москве начнется следующий этап расширения зон платной парковки. Новые «платники» появятся в Бутырском, Войковском, Дмитровском районах, Восточном Дегунино, Коптево и Южном Тушине. Полный перечень из 209 улиц и участков доступен на портале Дептранса. И уже 3 октября непопулярные у москвичей новации затронут улицы в Лосиноостровском районе, Лефортово, Люблино, Печатниках и других локациях.

Жители столицы могут оформить резидентные разрешения, позволяющие парковаться у дома бесплатно или со значительной скидкой. В 2025 году количество выданных парковочных льгот увеличилось на 31%, достигнув 128 тысяч.