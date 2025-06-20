Москва расширяет зону платных парковок

«Коммерсантъ», ссылаясь на данные Департамента транспорта Москвы, сообщил, что изменения коснутся жителей Ломоносовского района, «Хамовников», «Аэропорта», «Бибирево» и «Южного Чертаново». Власти объясняют расширение необходимостью регулирования парковочного пространства и снижения загрузки улично-дорожной сети.
Так, в районе «Хамовники» вводится платная парковка на участке Комсомольского проспекта — от ТТК до Лужнецкой набережной — и на улице Лужники. Тариф составит 150 рублей в час в дневные часы и 60 рублей с 21:00 до 8:00.
На некоторых участках оплата парковки обойдется в 40 рублей за час. На севере столицы ими станут улицы Пришвина и Свободы, на юге — улицы Академика Янгеля и Россошанской, а в центре — Загородное шоссе. Также в их число войдет часть Ломоносовского проспекта (от Мосфильмовской улицы до улицы Вавилова) и на всем протяжении Ленинского проспекта — от ТТК до МКАД.
А с 15 августа в Москве начнется следующий этап расширения зон платной парковки. Новые «платники» появятся в Бутырском, Войковском, Дмитровском районах, Восточном Дегунино, Коптево и Южном Тушине. Полный перечень из 209 улиц и участков доступен на портале Дептранса. И уже 3 октября непопулярные у москвичей новации затронут улицы в Лосиноостровском районе, Лефортово, Люблино, Печатниках и других локациях.
Жители столицы могут оформить резидентные разрешения, позволяющие парковаться у дома бесплатно или со значительной скидкой. В 2025 году количество выданных парковочных льгот увеличилось на 31%, достигнув 128 тысяч.