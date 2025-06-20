Для снижения аварийности на трассе М-12 появится музыкальная разметка

«Автодор» расширяет практику применения так называемой музыкальной разметки на федеральных трассах. После успешного эксперимента на М-11 «Нева», аналогичная технология будет внедрена и на магистрали М-12 «Восток».

Такая мера уже показала свою эффективность на М-11 «Нева»

Судя по сообщению ТАСС, идущее со ссылкой на слова главы госкомпании Вячеслава Петушенко, решение о расширении проекта на трассу М-12 было принято на основе сравнения статистики аварийности на участках с «поющей» дорожной разметкой: число ДТП здесь сократилось в два раза.

Иными словами, положительная динамика подтвердила эффективность метода и «Автодор» намерен и дальше распространять положительный опыт. Успех новации связан с тем, что ритмичные звуковые колебания от колес помогают водителям сохранять концентрацию на монотонных участках пути.

Напомним, что технология была впервые опробована осенью 2024 года на 653-м километре трассы М-11. Помимо звукового эффекта, там также используется ребристая краевая разметка, что в комплексе повышает безопасность движения. Особенно актуально это на протяженных прямых участках, где риск уснуть за рулем возрастает. При этом «музыкальная дорога» не только снижает аварийность, но и способствует соблюдению скоростного режима.