Затраты на ремонт и содержание трасс в России резко возросли

Согласно отчету Минтранса, средняя стоимость сектора создания и поддержания автомобильных дорог в России за последний год продемонстрировала заметный рост. При этом федеральные программы предусматривают дальнейшее масштабное финансирование дорожной отрасли.

«Коммерсантъ» сообщает, что, согласно данным доклада, опубликованного ведомством, который был составлен на основе информации, предоставленной совместно федеральным дорожным агентством (Росавтодор), государственной компанией «Автодор», а также органами управления дорожным хозяйством из 85 регионов за 2024 год, расходы на строительство и обслуживание автодорог в России значительно увеличились. Анализ охватил более 10 тыс. объектов, исключая масштабные инфраструктурные проекты — такие, как мосты и развязки. В расчет не брались также затраты на землеотвод и перенос коммуникаций.

Наибольший рост стоимости, на 73%, отмечен при реконструкции километрового участка дорог 4-й категории. Средняя цена капитального ремонта трасс 2-й категории увеличилась на 36,7%. При этом за год снизились усредненные затраты на некоторые из трат: на строительство дорог 4-й категории — на 24%, на реконструкцию дорог 3-й категории — на 43%.

Самые высокие расходы на строительство все еще связаны с трассами 1-й категории — 140,6 млн руб. за километр одной полосы. Содержание местных дорог остается наиболее дешевым — 280 тыс. руб. за километр.

Рост затрат связан с подорожанием стройматериалов, включая битум и щебень, а также с применением новых технологий при ремонте. Объемы земляных работ и конструктивные особенности дорожного покрытия также влияют на итоговую стоимость.

В программе развития до 2030 года на совершенствование инфраструктуры определено более 9 трлн рублей, включая средства на строительство новых магистралей и поддержку регионов. В рамках реализации бюджета планируется довести долю отремонтированных региональных трасс до 60%.