Затраты на ремонт и содержание трасс в России резко возросли

«Коммерсантъ» сообщает, что, согласно данным доклада, опубликованного ведомством, который был составлен на основе информации, предоставленной совместно федеральным дорожным агентством (Росавтодор), государственной компанией «Автодор», а также органами управления дорожным хозяйством из 85 регионов за 2024 год, расходы на строительство и обслуживание автодорог в России значительно увеличились. Анализ охватил более 10 тыс. объектов, исключая масштабные инфраструктурные проекты — такие, как мосты и развязки. В расчет не брались также затраты на землеотвод и перенос коммуникаций.
Наибольший рост стоимости, на 73%, отмечен при реконструкции километрового участка дорог 4-й категории. Средняя цена капитального ремонта трасс 2-й категории увеличилась на 36,7%. При этом за год снизились усредненные затраты на некоторые из трат: на строительство дорог 4-й категории — на 24%, на реконструкцию дорог 3-й категории — на 43%.
Самые высокие расходы на строительство все еще связаны с трассами 1-й категории — 140,6 млн руб. за километр одной полосы. Содержание местных дорог остается наиболее дешевым — 280 тыс. руб. за километр.
Рост затрат связан с подорожанием стройматериалов, включая битум и щебень, а также с применением новых технологий при ремонте. Объемы земляных работ и конструктивные особенности дорожного покрытия также влияют на итоговую стоимость.
В программе развития до 2030 года на совершенствование инфраструктуры определено более 9 трлн рублей, включая средства на строительство новых магистралей и поддержку регионов. В рамках реализации бюджета планируется довести долю отремонтированных региональных трасс до 60%.