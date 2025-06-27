На скоростных трассах России усилили контроль за нарушителями ПДД

Совместные рейды «Автодора», ГАИ и Ространснадзора на ключевых автомагистралях, включая М-12 «Восток», ЦКАД и А-289, позволили выявить сотни нарушений ПДД., среди которых преобладают попытки тем или иным способом скрыть госномер ТС.

Согласно данным «Автодора», количество игнорирующих правила граждан на платных трассах постепенно снижается. На М-12 их доля уменьшилась с 11% до 5%, а на ЦКАД — с 5,4% до 2,8%. Однако проблема остается актуальной, и контроль за недисциплинированными водителями продолжает усиливаться.

Современные технологии играют ключевую роль в выявлении нарушителей. Интеллектуальные системы способны идентифицировать автомобиль даже при сокрытии номеров или изменении маршрута. И в этом году на отечественных дорогах планируется внедрение дополнительных алгоритмов на основе нейросетей для повышения эффективности контроля за БДД и своевременной оплаты проезда по «платникам».

Напомним,, что для водителей, допустивших просрочку оплаты, действует льготный период. Штраф можно аннулировать, если погасить задолженность в течение 20 дней с момента вынесения постановления. В таком случае дело закрывается автоматически без дополнительных взысканий.