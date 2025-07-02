В центре Москвы временно ограничат движение из-за велофестиваля

В рамках подготовки к Ночному велофестивалю 5 июля в столице введут временные ограничения движения транспорта. Изменения коснутся ряда набережных и улиц в центральной части города, где будет полностью перекрыт проезд для автомобилей.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что ограничения начнутся уже вечером 5 июля. С 18:30 закроют участки улицы Лужники и Лужнецкой набережной.

С 22:00 5 июля остановят движение на Подгорской, Лужнецкой, Пречистенской, Николоямской, Кремлевской, Головинской, Москворецкой, Берниковскрой, Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Госпитальной, Семеновской, Преображенской набережных, а также на набережной Ганнушкина и на проспекте Ветеранов.

Кроме того, с вечера 4 июля и до утра 6 июля на Лужнецкой набережной и улице Лужники сократят количество доступных полос для движения. На всех участках ограничений будет также запрещена парковка с 00:01 5 июля до времени окончания мероприятия.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать затруднений.