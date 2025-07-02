В Госдуме предложили запретить класть асфальт в дождь

Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Инициатива предполагает внесение изменений в действующие строительные нормы, регламентирующие дорожные работы. Согласно предложению, асфальтирование должно проводиться исключительно в сухую погоду.

С предложением законодательно запретить укладку асфальта во время дождя или снега выступил депутат Владимир Плякин, сообщает РИА Новости. Он аргументирует свою позицию тем, что влага негативно влияет на качество покрытия. При укладке асфальта в «мокрую» погоду нарушается технологический процесс, что приводит к ухудшению сцепления слоев и образованию пустот между ними. В результате полотно быстрее разрушается, требуя повторного ремонта.

Проблема особенно актуальна в регионах, где работы часто ведутся с нарушением нормативов. Граждане регулярно фиксируют случаи, когда асфальт укладывается на мокрое основание или во время сильных осадков. Депутат подчеркнул, что это не только снижает срок службы покрытия, но и провоцирует недовольство у населения.

Согласно действующим правилам, укладка асфальтобетона допускается при определенных погодных условиях, однако четкого запрета на работы в дождь или снег нет. Введение соответствующих ограничений позволит сократить число преждевременных разрушений и снизить расходы на ремонт.

На данный момент предложение находится на рассмотрении в Минстрое. Решение будет принято после анализа возможных последствий для отрасли.