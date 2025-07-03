В Москве вырос спрос на круглосуточные парковочные разрешения

В этом году московские водители стали активнее приобретать круглосуточные парковочные разрешения для резидентов. По данным системы «Парковки России», с января 2025-го было оформлено 36 тыс. таких документов.

В ЦОДД сообщают, что количество оформленных парковочных разрешений по итогам января-июня выросло на 18,5% по сравнению с показателями первой половины 2024-го. Такой документ позволяет автовладельцу безмозмездно оставлять машину в районе проживания даже в дневное время. Напомним, что в период с 20:00 до 08:00 парковаться бесплатно можно и так, но все равно необходимо оформить ночное резидентское разрешение.

Без льготы стоимость круглосуточного разрешения на текущий момент составляет 3 тысячи рублей в год. Подчеркивается, что эта сумма остается неизменной с момента введения услуги в 2012-м. Оформить документ можно в мобильном приложении «Парковки России», что делает процесс быстрым и удобным.