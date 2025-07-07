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В России призвали не брать деньги с многодетных за проезд по платным дорогам

Нововведения должны повысить социальную справедливость

Законопроект, предусматривающий для многодетных родителей безвозмездный проезд по платным дорогам, внесли на рассмотрение в Госдуму председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты парламента Александр Бабаков. Речь идет о поправках в федеральный закон об автодорогах и о дорожной деятельности в стране.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России призвали не брать деньги с многодетных за проезд по платным дорогам

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу партии. Согласно пояснительной записке к документу, в случае его принятия многодетные родители-автовладельцы получат ряд преимуществ. Например, для этой категории семей расширится доступность транспортной инфраструктуры, в частности снизятся расходы в период отпусков и летних переездов. К плюсам авторы инициативы относят и повышение социальной справедливости в плане дифференцированного подхода к оплате транспортных услуг.

В целом документ направлен на укрепление статуса многодетной семьи, являющейся значимой ячейкой общества, которую поддерживают власти. Кроме того, новый законопроект должен подтолкнуть россиян к мысли о рождении третьего и последующих детей, что соответствует нынешней демографической политике.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что многодетные семьи смогут получить скидки на такси через единый портал госуслуг.

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