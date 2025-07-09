Участок трассы М12 «Восток» в Свердловской области откроют уже в июле

В Свердловской области будет запущен ключевой фрагмент федеральной трассы М12 «Москва-Казань-Екатеринбург», проходящий между населенными пунктами Дюртюли и Ачит. Об этом сообщил ВРИО губернатора региона Денис Паслер на выставке «Иннопром-2025».

Как передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление г-на Паслера, отрезок магистрали в Свердловской области откроется уже в этом месяце: глава региона уже успел лично проинспектировать результаты работ.

— Конечно же стало намного комфортнее, уютнее, безопаснее, что самое главное. Ну и время в пути сократилось. Во всяком случае на тех участках, на которых я ездил, почти в два раза, — отметил чиновник.

По его словам, строительство ведется в соответствии с графиком. После полного ввода в эксплуатацию дорога свяжет Екатеринбург с Казанью, а в перспективе — и с Москвой, создав непрерывный высокоскоростной коридор протяженностью примерно в 1961 км.

Напомним, что движение по первому участку М12, от Москвы до Казани, открылось еще в декабре 2023 года. Изначально проект скоростной дороги длиной в 810 км проходил через пять регионов — Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также Чувашию и Татарстан. В ноябре 2023 года российское правительство одобрило его продление: до Екатеринбурга в этом году, а до Тюмени — в 2026-м.