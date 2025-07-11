В Москве 12 июля введут временные ограничения движения на нескольких улицах

В субботу московских водителей ждут временные неудобства из-за ограничений движения на нескольких ключевых улицах. Госавтоинспекция столицы предупреждает о двух периодах перекрытий в разных районах города.

Как сообщает ГИБДД Москвы в своем телеграм-канале, первые перекрытия коснутся участка улицы Сергия Радонежского от Андроньевской площади до Рогожского Вала — там ограничат движение с 7:00 до 19:00. А с 11:30 до 12:00 нельзя будет проехать по целому ряду улиц: Волочаевской (от Таможенного до Танкового проезда), Красноказарменной площади (от Танкового проезда до Красноказарменной улицы), а также по самой Красноказарменной улице (от одноименной площади до Авиамоторного проезда).

Затронут ограничения и важные транспортные артерии: Авиамоторный проезд (от Красноказарменной улицы до шоссе Энтузиастов), само шоссе Энтузиастов (от Авиамоторного проезда до бульвара Энтузиастов) и завершающий этот маршрут бульвар Энтузиастов (от шоссе Энтузиастов до улицы Сергия Радонежского).

Автомобилистам, которые регулярно пользуются этими дорогами, в ГИБДД советуют либо скорректировать время поездки, либо заранее продумать пути объезда.