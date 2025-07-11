В России к 2030 году планируют снизить смертность на дорогах в 1,5 раза

Согласно новому проекту МВД под названием «Стратегия повышения безопасности дорожного движения», через пять лет смертность в дорожных авариях в России должна упасть в полтора раза, а к 2036-году — в два.

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке уточняется, что обеспечение безопасности на дороге нужно рассматривать как «общую ответственность всех субъектов системы», а не только участников движения. При этом приоритет закреплен за государством.

Суть в том, что действующие меры контроля ужесточат, активно внедряя элементы цифровизации и современные технологии. Инициатива согласована дюжиной заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Ближе к концу апреля проект одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.