В России к 2030 году планируют снизить смертность на дорогах в 1,5 раза

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке уточняется, что обеспечение безопасности на дороге нужно рассматривать как «общую ответственность всех субъектов системы», а не только участников движения. При этом приоритет закреплен за государством.
Суть в том, что действующие меры контроля ужесточат, активно внедряя элементы цифровизации и современные технологии. Инициатива согласована дюжиной заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Ближе к концу апреля проект одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.