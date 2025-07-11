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В России к 2030 году планируют снизить смертность на дорогах в 1,5 раза

Должны помочь продвинутые технологии

Согласно новому проекту МВД под названием «Стратегия повышения безопасности дорожного движения», через пять лет смертность в дорожных авариях в России должна упасть в полтора раза, а к 2036-году — в два.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России к 2030 году планируют снизить смертность на дорогах в 1,5 раза

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке уточняется, что обеспечение безопасности на дороге нужно рассматривать как «общую ответственность всех субъектов системы», а не только участников движения. При этом приоритет закреплен за государством.

Суть в том, что действующие меры контроля ужесточат, активно внедряя элементы цифровизации и современные технологии. Инициатива согласована дюжиной заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Ближе к концу апреля проект одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

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