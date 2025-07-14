В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка для автомобилистов

Появление на проезжей части желтой линии для разделения транспортных потоков предусмотрено новой редакцией ГОСТ, вступившей в силу в этом году. Поскольку желтый цвет контрастнее белого, теперь московским автомобилистам будет проще ориентироваться на дороге, особенно в плохую погоду.

Как сообщает в своем официальном телеграм-канале московский департамент транспорта, желтая разметка должна снизить риск лобовых столкновений. Такое новшество должно стать дополнительным предупреждением о запрете выезда на встречную полосу. В целом внедрение новых стандартов разметки является частью комплексной работы по снижению аварийности в Москве.

Соответствующую разметку на днях нанесли в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы на улице Чагинская. Этот участок известен дорожными авариями, которые происходили из-за нарушений правил обгона.

Теперь эксперты будут следить, как повлияет на ситуацию разметка желтого цвета. Если она докажет свою эффективность, то область ее применения в Первопрестольной расширят.