Садовое кольцо в Москве закроют на семь часов из-за спортивного мероприятия

В субботу, 19 июля, в Москве пройдет масштабное спортивное событие, которое привлечет тысячи участников и зрителей. В связи с этим в центре города введут временные ограничения для транспорта, включая полное перекрытие Садового кольца.

Как сообщает Департамент транспорта Москвы, Садовое кольцо 19 июля будет полностью закрыто для автомобилей на семь часов. С 00:01 до 17:00 субботы движение транспорта ограничат на нескольких ключевых участках. Будут недоступны Зубовская улица от Дашкова переулка до Большой Пироговской, Большая Пироговская от улицы Еланского до Зубовской, а также Баррикадная улица от дома 2/1, строение 1 до Садового кольца.

С 10:00 до 17:00 к этим ограничениям добавится полное перекрытие Садового кольца и участка Зубовской улицы от Дашкова переулка до кольца.

Парковочные зоны будут недоступны с 00:01 17 июля и до завершения мероприятия на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской.

Кроме того, ожидаются ограничения в воскресенье, 20 июля. С полуночи до конца дня (а также в понедельник, 21 июля, с полуночи до 6 утра) на Зубовской, Большой Пироговской и Баррикадной улицах закроют движение по одной полосе.