В Подмосковье открыли второй участок Южно-Лыткаринской дороги

В Московской области запустили второй участок строящейся Южно-Лыткаринской магистрали, соединяющий Володарское и Лыткаринское шоссе. Кроме того, новая автодорога выходит на федеральную трассу М-5 «Урал».

Об этом сообщает региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Согласно информации ведомства, трасса полностью заработает в 2026 году, хотя в середине зимы назывались более ранние сроки. В частности, в феврале речь шла о конце 2025-го.

Второй участок Южно-Лыткаринской трассы пока будет бесплатным. Он считается самым длинным, протяженность составляет девять километров. Туда входят четырех- и шестиполосные дороги, а также мост через Москву-реку. Теперь новым выездом на М-5 смогут воспользоваться около 200 тыс. местных жителей. Получив возможность избегать Володарское шоссе и МКАД, окрестные водители имеют шансы тратить на дорогу до 40 минут меньше, чем прежде.

В начале осени станет доступен проезд по участку той же магистрали от Каширского шоссе до трассы А-105. В общей сложности нужно довести до ума 8 частей 33-километровой дороги. На сегодняшний день она готова на 55%.