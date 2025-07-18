Более 3000 км подъездов к селам и малым городам обновят в России в 2025 году

В 2025 году в России отремонтируют или построят 520 дорог, ведущих к малым поселениям. Это станет частью реализации масштабного национального проекта, направленного на развитие инфраструктуры.

Как сообщает «Интерфакс», в этом году по нацпроекту планируется привести в порядок более трех тысяч километров дорог, обеспечивающих подъезд к селам, деревням, поселкам и малым городам. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что всего обновят 520 дорог, что значительно улучшит транспортную доступность для жителей регионов.

На конец 2024 года общая протяженность дорог местного значения, проходящих через сельские территории, составляла 776,1 тыс. км. Из них 406,7 тыс. км уже имеют твердое покрытие.

Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что в рамках государственной программы за 2025 год также будет отремонтировано около 338 км дорог, ведущих к сельскохозяйственным предприятиям и связанных с ними населенным пунктам. Это облегчит фермерам и жителям сел доставку продукции на рынки и поддержание связи с районными центрами.