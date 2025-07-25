В Москве 26 и 27 июля ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Городские власти предупреждают о перекрытиях, которые затронут ряд улиц в центре столицы. Водителям настоятельно рекомендуют заранее продумывать альтернативные пути, чтобы избежать задержек.

Как сообщила Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале, 26 июля в столице будут введены ограничения движения на нескольких улицах в связи с концертом в «Лужниках» и проведением киносъемок в центре города.

Так, 26 июля с 08:00 и до окончания мероприятий будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Позже, 26 июля с 20:00 и до конца, движение ограничат на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, а также на Проектируемом проезде № 2309, который соединяет улицу Усачева с Доватора.

27 июля в промежутке с 08:00 до 14:00 на короткое время (до 3 минут) будут перекрыты участки улиц Чаплыгина и Макаренко — в связи с киносъемками.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам заранее продумывать объездные маршруты, чтобы избежать задержек, а также быть внимательными на дорогах, строго следуя указаниям временных дорожных знаков и выполняя требования сотрудников дорожно-патрульной службы, которые будут регулировать движение в зонах ограничений.