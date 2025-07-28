Платные парковки в регионах подведут к московскому стандарту

Документ, представленный еще весной 2025 года, является частью правительственной «дорожной карты» по совершенствованию парковок. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для видов транспорта на электричестве, включая СИМ и электромобили.

Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство утвердило рекомендации, которые помогут городам и муниципалитетам организовать парковочное пространство. Минтранс советует местным администрациям начать с инвентаризации стоянок и внедрения систем автоматического контроля занятости мест.

Во многом регионам предлагается перенять опыт Москвы: в частности, ввести оплату через мобильные приложения и систему резидентских разрешений, которые будут выдаваться местным жителям, сиротам, беременным женщинам, многодетным семьям, пенсионерам и участникам боевых действий, включая СВО. Для последних разрешения будут бесплатными и бессрочными.

Городам с населением свыше полумиллиона человек министерство рекомендует создать специализированные учреждения для управления парковками. Подобные структуры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, муниципалитетам предлагается разработать планы развития парковочного пространства на ближайшие десять лет. В краткосрочной перспективе — до трех лет — предложили ввести плату за существующие уличные парковки, а в среднесрочной — до пяти лет — построить многоуровневые стоянки.

Ведомство также готовит изменения в федеральные законы и ПДД. Например, предлагается сократить зону, где запрещено оставлять автомобиль, перед парковками для такси с 15 до 5 метров и ограничить время стоянки электромобилей у зарядных станций. Кроме того, регионы могут получить право самостоятельно контролировать парковочные места для инвалидов — сейчас оно находится в ведении ГИБДД.