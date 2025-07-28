560

Платные парковки в регионах подведут к московскому стандарту

В Минтрансе разработали единые рекомендации по организации стоянок

Документ, представленный еще весной 2025 года, является частью правительственной «дорожной карты» по совершенствованию парковок. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для видов транспорта на электричестве, включая СИМ и электромобили.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Платные парковки в регионах подведут к московскому стандарту

Как сообщает «Коммерсантъ», ведомство утвердило рекомендации, которые помогут городам и муниципалитетам организовать парковочное пространство. Минтранс советует местным администрациям начать с инвентаризации стоянок и внедрения систем автоматического контроля занятости мест.

Во многом регионам предлагается перенять опыт Москвы: в частности, ввести оплату через мобильные приложения и систему резидентских разрешений, которые будут выдаваться местным жителям, сиротам, беременным женщинам, многодетным семьям, пенсионерам и участникам боевых действий, включая СВО. Для последних разрешения будут бесплатными и бессрочными.

Городам с населением свыше полумиллиона человек министерство рекомендует создать специализированные учреждения для управления парковками. Подобные структуры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, муниципалитетам предлагается разработать планы развития парковочного пространства на ближайшие десять лет. В краткосрочной перспективе — до трех лет — предложили ввести плату за существующие уличные парковки, а в среднесрочной — до пяти лет — построить многоуровневые стоянки.

Ведомство также готовит изменения в федеральные законы и ПДД. Например, предлагается сократить зону, где запрещено оставлять автомобиль, перед парковками для такси с 15 до 5 метров и ограничить время стоянки электромобилей у зарядных станций. Кроме того, регионы могут получить право самостоятельно контролировать парковочные места для инвалидов — сейчас оно находится в ведении ГИБДД.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует