Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей

Власти Подмосковья совместно с «Автодором» уже разрабатывают проект строительства дублера Щелковского шоссе. Новая платная трасса стоимостью в 210 млрд рублей пройдет рядом с уже существующей дорогой.

Как сообщает «Коммерсантъ», правительство Московской области и «Автодор» возобновили работу над проектом дублера Щелковского шоссе, который должен разгрузить одну из самых проблемных трасс региона.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подтвердили, что проект находится в стадии активной проработки. Рассматривались четыре варианта решения проблемы загруженности Щелковского шоссе, включая реконструкцию существующей трассы, но она оказалась слишком дорогой — более 300 млрд рублей. В итоге выбор пал на строительство дублера, что позволит сэкономить около 30% средств.

Новый маршрут не затронет национальный парк «Лосиный Остров» и другие природные зоны, что минимизирует экологический ущерб. В ведомстве подчеркивают, что это оптимальный вариант, так как другие трассы пришлось бы прокладывать через охраняемые территории. Точные сроки строительства и будущие тарифы за проезд пока не объявлены.