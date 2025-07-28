Минцифры обяжет операторов сотовой связи делиться станциями вдоль трасс

В Минцифры разработали инициативу, которая изменит работу операторов связи в России. Она направлена на обеспечение устойчивого сигнала вдоль трасс и в небольших населенных пунктах. Поправки к закону «О связи» уже готовятся к рассмотрению в Госдуме.

Как сообщают «Ведомости», предложение Минцифры обяжет операторов связи совместно использовать базовые станции, установленные вдоль федеральных автодорог. Эта мера станет частью поправок к закону «О связи», которые уже прошли первое чтение в июне 2023 года.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский уточнил, что обсуждение во втором чтении запланировано на осеннюю сессию. Инициатива затронет, помимо трасс, небольшие населенные пункты (до 1000 человек), где услуги связи предоставляют не все крупные поставщики. В таких местах доминирующий оператор будет обязан предоставить доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорной основе.

Как рассказали в Минцифры, эта мера позволит улучшить качество сигнала без дополнительных затрат для операторов. Предполагается, что совместное использование инфраструктуры сделает мобильную связь и интернет доступными для абонентов даже в удаленных районах. Список трасс и поселений, где будут действовать новые правила, утвердят специальным приказом.

Представитель одной из телекоммуникационных компаний отметил, что строительство инфраструктуры в малых населенных пунктах сейчас финансируется за счет взносов операторов в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. Они уже несколько лет работают над улучшением покрытия, но высокие затраты на строительство и подключение базовых станций к электросетям замедляют процесс.

Совместное использование оборудования может ускорить достижение целей по обеспечению связью федеральных трасс, которые, согласно плану Минцифры, должны быть полностью покрыты сетью LTE к 2031 году.