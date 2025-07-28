Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Согласно исследованию, в рейтинге европейских стран по доступности горючки Россия расположилась на 15-й позиции. Жители страны на среднюю зарплату могут приобрести около 1360 литров бензина марки АИ-95 — в списке РФ разместилась между Испанией и Казахстаном.

Исследование, основанное на статистике цен на бензин и средних зарплатах по состоянию на конец июня 2025, показало, что в Европе лидером по доступности топлива является Люксембург. Жители этой страны могут позволить себе более 2800 литров благодаря высоким доходам и относительно низким ценам. За Люксембургом следуют Великобритания, Норвегия, Австрия и Ирландия, где на среднюю зарплату можно купить свыше 2200 литров. На последнем месте рейтинга оказалась Молдавия, где среднемесячного дохода хватает лишь на 546 литров, что почти в пять раз меньше, чем в Люксембурге, сообщает РИА «Новости».

В абсолютных ценах дешевле всего бензин обходится в Казахстане — около 40 рублей за литр АИ-95. Россия занимает второе место по дешевизне топлива с ценой 62,3 рубля за литр, что на 2,7% выше, чем на начало года, по данным Росстата. Белоруссия замыкает тройку с ценой около 69 рублей за литр. Самое дорогое топливо в Европе продается в Дании — 179 рублей за литр, а также в Нидерландах, Греции, Италии и Франции, где цена превышает 160 рублей.

В первой половине 2025 цены на бензин в большинстве европейских стран снижались, за исключением России, Белоруссии и Казахстана, где рост цен связан с инфляцией. В Западной Европе, где инфляционные процессы почти остановлены, стоимость топлива зависела от цен на нефть, которые в этот период снизились. Эксперты прогнозируют, что среднегодовая цена нефти Brent составит 70-75 долларов за баррель, что может способствовать дальнейшему снижению цен на бензин в Европе. В России запрет на экспорт топлива должен сдерживать увеличение прайсов, а опережающий рост зарплат может сохранить текущий уровень доступности горючки.