В России разработали квантовый алгоритм, который снижает дорожные пробки на 60%

Разработка использует сложные расчеты для анализа и оптимизации транспортных потоков. Результаты нового метода впечатляют: скорость его работы занимает доли секунды, а пробки сокращаются более, чем наполовину.

Специалисты Университета Иннополис создали квантовый алгоритм, который снижает количество дорожных пробок на 60% за счет оптимизации городских маршрутов. Опубликованный в научном журнале метод основан на анализе сложных дорожных сетей, для чего ученые смоделировали транспортную систему города Алматы в Казахстане. Виртуальная модель включала множество точек отправления и назначения, симулируя трафик, что позволило протестировать алгоритм в условиях, близких к реальным, сообщает ТАСС.

В отличие от традиционных методов, квантовый алгоритм обрабатывает огромные объемы данных за доли секунды. Для сравнения: классический гибридный подход улучшал ситуацию лишь на 7%. При этом время вычислений составляет всего 0,15-0,225 секунды на итерацию, что в 13-20 раз быстрее. Итоговые результаты также показали эффективность — для 100 автомобилей загруженность дорог удалось снизить на 25%, а для 500 — на целых 62%.

Руководитель лаборатории квантовых вычислений Ярослав Холодов отметил, что эта инновация открывает новые горизонты в решении проблемы пробок. Ранее подобные тесты уже проводили компании Volkswagen и D-Wave, однако их подход был ограничен из-за технических сложностей. Инновационный метод команды Иннополиса заключался в том, чтобы найти решение, разбив большие задачи на маленькие при расчетах — это позволило значительно ускорить процесс.