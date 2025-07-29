Столичные улицы около Кремля перекроют в День ВДВ

Как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в День Воздушно-десантных войск, совпадающий с праздником «Ильин день», в районе Красной площади будут введены ограничения.

С 06:00 до 13:00 движение транспорта полностью перекроют на улице Ильинка — от Новой площади до дома №5 по Красной площади. Кроме того, водителям стоит учесть, что парковка на этом участке будет запрещена с 00:01 2 августа и до окончания мероприятий.

Ограничения связаны с празднованием Дня ВДВ, который ежегодно отмечается 2 августа. В этот день в Москве традиционно проходят торжественные мероприятия, включая шествия и возложение цветов.

ЦОДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее за рулем и заранее выбирать альтернативные пути объезда, чтобы избежать возможных задержек. Для удобства горожан власти советуют также пользоваться общественным транспортом, в частности, станциями метро «Площадь Революции» или «Китай-город», которые находятся вне зоны перекрытий.