Названы магистрали в Москве, где чаще всего штрафуют за остановку в неположенном месте

В столичном Дептрансе подсчитали, что с начала 2025 года московские водители допустили свыше 72 тысяч нарушений, связанных с остановкой в неположенном месте на магистрали. А вместе с тем опубликовали топ-5 шоссе и проспектов, где за такие действия штрафовали чаще всего.

С начала 2025 года водители допустили более 72 тысяч таких нарушений

Так, на первой строчке оказался Кутузовский проспект, где с начала года за нарушение правил, связанных с остановкой транспортного средства, водителей оштрафовали 15 906 раз. Второе место с огромным отрывом занял Волгоградский проспект — там выявили 8901 нарушение. На третьей позиции расположилось Варшавское шоссе (8307 нарушений), на четвертой — Дмитровское шоссе (6983), а на пятой — Каширское шоссе (5339), сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Представители ведомства напомнили, что остановка в неположенном месте карается немаленьким штрафом в размере 4500 рублей. И вообще — это большой риск для жизни и здоровья. Ведь пренебрежение правилами может обернуться серьезной аварией, что подтверждается сотнями видеороликов и фотографий в социальных сетях и СМИ.

— Призываем водителей соблюдать требования знаков и не останавливаться на вылетных магистралях. Это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и другим участникам дорожного движения. Мы повышаем безопасность на дорогах столицы в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина, — сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.