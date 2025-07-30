Оптовые цены на бензин пошли на спад после экспортных ограничений

Оптовая стоимость бензина в России начала снижаться на фоне новостей о введении полного запрета на экспорт топлива с 30 июля по 31 августа. Это решение, принятое правительством, уже повлияло на биржевые котировки, особенно на цены бензина АИ-92.

Как сообщает «Коммерсантъ», оптовая стоимость марки АИ-92 29 июля упала на 1,57%, достигнув 64,55 тыс. руб. за тонну, цена на АИ-95 снизилась чуть меньше — на 0,72%, до 74,41 тыс. руб. за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,2%, составив 57,82 тыс. руб. за тонну. Такой спад связан с решением правительства, которое ввело запрет на экспорт бензина для крупных производителей, выпускающих свыше 1 млн тонн топлива в год.

Ранее, 24 июля, цена на АИ-95 на бирже достигала 76,33 тыс. руб. за тонну, что лишь на 0,7% ниже исторического максимума, зафиксированного в сентябре 2023 года. Гендиректор компании Уфаойл Ринат Фаттахов отметил, что объем торгов АИ-92 29 июля составил всего 21 тыс. тонн, что мало для летнего сезона.

В первом полугодии 2025 производство бензина выросло на 3,5%, достигнув 22,52 млн тонн. Из них 18,98 млн тонн было отгружено на внутренний рынок, а 3,25 млн тонн ушло на экспорт. Пик поставок пришелся на весну, когда за три месяца за рубеж отправили 1,59 млн тонн топлива — почти вдвое больше, чем годом ранее.