Единые дни бесплатной парковки предложили ввести в России

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который сделает парковку в праздничные дни и воскресенья бесплатной по всей стране. Инициатива направлена на устранение различий в правилах стоянки между регионами.

Как сообщает ТАСС, депутаты от фракции «Новые люди» предложили установить единые дни бесплатной парковки на платных местах для всех регионов России. Авторы инициативы — Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин — считают, что нововведение устранит неравенство, существующее между субъектами РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас правила предоставления бесплатной стоянки в праздники и воскресенья различаются в зависимости от региона. Например, в Москве парковка бесплатна не только по воскресеньям, но и в официальные праздничные дни, тогда как в некоторых других городах и областях таких льгот нет.

Проект, который скоро поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента, изменит закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».