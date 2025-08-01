Средний чек за заправку топливом в России вырос на 9%

Согласно данным аналитиков, россияне стали тратить больше на заправку автомобилей. Самые ощутимые расходы зафиксированы в центральных регионах страны, где за топливо отдали суммарно десятки миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС, с января по июнь 2025 средняя стоимость одной заправки достигла 1288 рублей, что на 9% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Аналитики изучили данные по всей стране, выявив как региональные различия, так и сезонные колебания спроса.

Абсолютным лидером по объему расходов стала Москва, где за шесть месяцев на АЗС потратили 63,9 млрд рублей. Второе место заняла Московская область с 39 млрд рублей, а следом расположился Санкт-Петербург (26 млрд рублей). Пик количества заправок пришелся на июнь, а минимальная активность наблюдалась в феврале — традиционно холодный месяц снижает мобильность автовладельцев.

Жители Чукотского автономного округа тратят в расчете на одного человека больше всех — 11,2 тыс. рублей в месяц. В Луганской Народной Республике этот показатель составил 9,2 тыс. рублей, в Магаданской области — 8,4 тыс. рублей. Среди крупных городов в десятку вошел Санкт-Петербург (6 тыс. рублей), тогда как Москва расположилась на 13 месте с расходом около 5,8 тыс. рублей ежемесячно.