Более 605 тысяч гаражей оформили по упрощенной схеме с 2021 года

По данным Росреестра, только за первое полугодие 2025 граждане оформили 87 тысяч объектов, включая 25 тысяч гаражей и 62 тысяч земельных участков. Показатели сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано всего 99 тысяч объектов. Дополнительно в ЕГРН внесены изменения по 27,8 тысячам объектов, что позволит их владельцам в дальнейшем оформить землю под гаражами.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, с момента запуска программы в 2021 году граждане оформили 205 тысяч гаражей и 400 тысяч земельных участков для них по упрощенному порядку, который продолжает пользоваться популярностью, особенно в регионах с высокой концентрацией гаражных кооперативов. «Эта инициатива не только защищает права собственников, но и способствует развитию рынка недвижимости», — отметил зампред правительства.

Наибольшая активность наблюдалась в Омской области, где зарегистрировали 12,9 тысяч гаражей, Московской области (9,2 тысяч), Тюменской области (8,9 тысяч), Саратовской области (8,4 тысяч) и Татарстане (8,2 тысяч). По количеству оформленных земельных участков под гаражами лидируют Тюменская (21,1 тысяч), Московская (20 тысяч) и Саратовская (17,3 тысяч) области, а также Пермский край (15,5 тысяч) и Омская область (13,7 тысяч).