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Росавтодор создаст единый реестр ограничений для автодорог

Ведомство продолжает работу над улучшением сервисов

Федеральное дорожное агентство объявило о планах по цифровизации грузоперевозок. В ближайшее время планируется запустить сразу несколько новых сервисов для водителей и транспортных компаний.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Росавтодор создаст единый реестр ограничений для автодорог

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Росавтодора, главным нововведением станет единый реестр ограничений по автодорогам. Этот ресурс объединит всю актуальную информацию о запретах и особых условиях проезда для грузового транспорта.

Параллельно с ним разрабатывается сервис оповещения владельцев ТС о зафиксированных превышениях габаритов или веса. Планируется, что единый реестр ограничений будет содержать актуальную информацию по всем федеральным трассам, что позволит водителям заранее планировать маршруты с учетом сразу всех действующих запретов.

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