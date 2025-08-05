Стала известна причина рекордного скачка цен на бензин в России

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. По сведениям инсайдеров, рост котировок спровоцировали атаки дронов. Они могли повредить оборудование первичной переработки сырья, чья производительность в сутки составляла около 40 тыс. тонн. Ремонт соответствующих установок имеет все шансы растянуться на срок от месяца до полугода.
Тем временем по итогам торгов 92-й бензин прибавил в цене 1,16%. А это вылилось в 66642 руб. за тонну.
Напомним, в конце прошлого месяца актуальные до 31 августа ограничения на экспорт бензина коснулись и непосредственных производителей нефтепродуктов. Власти приняли такое решение ради стабилизации топливного рынка страны.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина.