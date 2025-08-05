Стала известна причина рекордного скачка цен на бензин в России

Из-за атак украинских беспилотников на отечественные нефтеперерабатывающие заводы ценник бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже превысил отметку 77 тыс. рублей за тонну. Прежний рекорд был зафиксирован в сентябре 2023-го, тогда речь шла о 76 876 руб.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. По сведениям инсайдеров, рост котировок спровоцировали атаки дронов. Они могли повредить оборудование первичной переработки сырья, чья производительность в сутки составляла около 40 тыс. тонн. Ремонт соответствующих установок имеет все шансы растянуться на срок от месяца до полугода.

Тем временем по итогам торгов 92-й бензин прибавил в цене 1,16%. А это вылилось в 66642 руб. за тонну.

Напомним, в конце прошлого месяца актуальные до 31 августа ограничения на экспорт бензина коснулись и непосредственных производителей нефтепродуктов. Власти приняли такое решение ради стабилизации топливного рынка страны.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина.