Цены на аренду парковки и жилья в Москве стали одинаковыми

На сегодняшний день в полудюжине столичных округов есть возможность арендовать квартиру за ту же стоимость или дешевле, чем самое роскошное парковочное место. Ценник стоянки дошел уже до 85 тыс. рублей в месяц.

Об этом сообщает агентство РБК. Согласно его данным, в вышеназванную сумму оценивается аренда машино-места в Москва-Сити. Речь идет о просторных парковочных зонах с большими потолками. В шести округах Первопрестольной можно без особых усилий снять жилье за меньшие деньги, чем обозначенный изданием 85-тысячный потолок.

Уточняется, что в случае новой Москвы речь идет о 59 тыс. «деревянных». В Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах на те же цели потребуется 69,6 — 75,5 тыс. «целковых». На юге и юго-западе столицы аренда квартиры будет стоить больше 80 тыс. рублей, но все же не дороже машино-места. Подразумевается 81,8 и 92,2 тыс. «деревянных». В остальных случаях средняя стоимость съемного жилья будет выше.

